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БЕБ викрило схему ухилення від сплати 244 мільйонів митних платежів при транзиті нафтопродуктів
22:24 13.02.2023 |
Бюро економічної безпеки України викрило схему ухилення від сплати понад 244 млн митних платежів при транзиті нафтопродуктів трубопровідним транспортом у 2020-2022 роках.
Це призвело до виникнення зобов'язань сплатити до державного бюджету суму митних платежів, йдеться в повідомленні БЕБ.
У свою чергу дії службових осіб фінансового гаранта призвели до заниження сум податкового зобов`язання зі сплати мита. Відтак фінансовий гарант не виконав зобов'язань щодо забезпечення сплати митних платежів, що завдало державному бюджету збитки на суму понад 244 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутату "утікачу" особи, який на початку року був позбавлений громадянства України.
За результатами обшуків декількох нежитлових приміщень, вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов'язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи.
Окрім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативної підтримки Служби безпеки України.
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