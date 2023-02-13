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Польща передала Україні 250 танків Т-72, - Моравецький
18:16 13.02.2023 |
Польща вже передала Збройним силам України 250 радянських танків Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Він зазначив, що у майбутньому Польща передасть 60 модернізованих Т-72 та PT-91 Twardy.
"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав він.
За його словами, Польща, як і раніше, активно підтримуватиме Україну.
PT-91 Twardy
Польський основний бойовий танк третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.
Т-72
Основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР. Прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій.
Leopard 2
Німецький основний бойовий танк третього покоління. Розроблений компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, надійшов на озброєння в 1979 році на зміну попереднього Leopard 1 як основний танк західнонімецьких сухопутних військ.
Нагадаємо, що Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 та надала союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.
При цьому у Міноборони Польщі вважають, що партнери можуть легко зібрати сотню сучасників танків для України.
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