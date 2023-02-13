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Передання бойових літаків Україні потребує ретельного обговорення - Столтенберг
15:58 13.02.2023 |
Країнам НАТО слід насамперед сконцентруватися на питанні ремонту та обслуговування озброєння, вже наданого Україні, передання бойових літаків потребує ретельного обговорення, заявив у понеділок генсек альянсу Єнс Столтенберг.
"Важливо бути сфокусованими на тому озброєнні, яке ми вже поставили Україні. Потрібно його ремонтувати, потрібні запчастини, логістика", - сказав він на пресконференції у Брюсселі, відповідаючи на запитання, чи підтримує він ідею передання Києву бойових літаків. "Щодня нам доводиться передавати дуже багато вантажів", - продовжив генсек.
Столтенберг також заявив, що наразі вважає за важливе сфокусуватися на переданні тих видів озброєння, які Україна зможе застосувати в недалекому майбутньому. Як приклад, він назвав бронетехніку.
Розповідаючи про літаки, Столтенберг заявив, що союзникам "важливо проводити обговорення про те, які нові види озброєння можна було б передати".
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