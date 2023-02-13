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АНАЛІТИКА

Резніков назвав головні теми дев'ятого «Рамштайну»

14:03 13.02.2023 |

Політика

 

Ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Facebook.

Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова "танкової коаліції".

Також союзники обговорять:

* формування запасу міцності по боєприпасам;
* тренінгові програми для української армії;
* стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, "їхня залученість та підтримка дають оптимізм".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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