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АНАЛІТИКА

Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar, - Міноборони

 

Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Twitter.

"Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні цього Данія заявила, що передасть Україні 19 установок Caesar.

Також пізніше Міноборони Данії заявило, що планує придбати ізраїльські самохідні артилерійські установки Atmos замість гаубиць Caesar, які передали Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

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