Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar, - Міноборони

Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Twitter.

"Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні цього Данія заявила, що передасть Україні 19 установок Caesar.

Також пізніше Міноборони Данії заявило, що планує придбати ізраїльські самохідні артилерійські установки Atmos замість гаубиць Caesar, які передали Україні.