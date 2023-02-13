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Пакистан передав Україні через Німеччину снаряди до «Граду» і хоче збільшити поставки, - ЗМІ
12:17 13.02.2023 |
Пакистан хоче збільшити поставки зброї Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
За даними видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках
Першу партію ракет, а це понад 10 тисяч реактивних снарядів, призначених для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град", на початку цього місяця було відправлено з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну.
Видання TET також повідомило, що не дивлячись, що Пакистан просив Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну,
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