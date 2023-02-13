Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пакистан передав Україні через Німеччину снаряди до «Граду» і хоче збільшити поставки, - ЗМІ

 

Пакистан хоче збільшити поставки зброї Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

За даними видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках

Першу партію ракет, а це понад 10 тисяч реактивних снарядів, призначених для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град", на початку цього місяця було відправлено з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну.

Видання TET також повідомило, що не дивлячись, що Пакистан просив Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну,
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Пакістан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0644
  0,3182
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4591  0,01 0,03 40,1844  0,02 0,05
EUR 41,8284  0,10 0,25 42,8578  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес