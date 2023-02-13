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АНАЛІТИКА

Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ

 

У Великій Британії ведуться дискусії про передачу Україні протикорабельних ракет Harpoon або ракет класу "повітря-поверхня" Storm Shadows.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Видання повідомляє, що джерела в українському оборонному відомстві підтвердили, що Київ готовий використовувати ракети для удару по анексованому Криму.

Ракети "Harpoon" коштують близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів кожна і мають максимальну дальність 240 кілометрів. Ракети Storm Shadow коштують близько 2,2 мільйона фунтів стерлінгів і можуть обстрілювати цілі на відстані до 560 км, хоча модифіковані версії для експорту мають значно меншу дальність.

Наразі тривають переговори, щоб вирішити, скільки саме британських ракет дальнього радіусу дії може бути відправлено, незважаючи на попередні побоювання, що надання Україні можливості завдавати транскордонних ударів по Росії може призвести до ескалації конфлікту, зазначає видання.

Протикорабельні ракети Harpoon раніше вже передала Україні Данія, і вони можуть бути адаптовані для стрільби з вантажівок, хоча вони будуть менш точними при атаці наземних цілей. Ракети Storm Shadow також можна запускати із землі, але більш імовірно, що вони будуть встановлені на українських літаках.
Ключові теги: Британія
 

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