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Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні
09:44 13.02.2023 |
Перша партія шведських зенітних гармат L-70, які Литва передає Україні, та боєприпасів до них вже прибули на територію України.
Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас.
"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - написав Анушаускас.
Нагадаємо, передачу Україні десятків L-70 анонсували в останньому великому пакеті допомоги від Литви. Під час візиту в Україну міністр оборони Арвидас Анушаускас уточнив, що їх передають у кількості 36 одиниць і ця зброя має бути особливо ефективною для боротьби з іранськими дронами "Шахед".
Також стало відомо, що гармати мають працювати "у команді" з радарами, на придбання яких збирають кошти у рамках литовської громадської ініціативи RADAROM. За два тижні литовці та благодійники з інших країн переказали на рахунки кампанії майже 7 млн євро.
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