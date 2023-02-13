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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз у бригаду ППО на півдні дві вантажівки DAF та обладнання для мобільного командного пункту

09:38 13.02.2023 |

Політика

Порошенко привіз у бригаду ППО на півдні дві вантажівки DAF та обладнання для мобільного командного пункту

 

Пʼятий президент Петро Порошенко побував у бригаді протиповітряної оборони на південному фронті і передав бійцям обладнання для командного пункту, а також дві вантажівки DAF.

Порошенко привіз у бригаду ППО на півдні дві вантажівки DAF та обладнання для мобільного командного пункту

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми довгий час тримаємо зв'язок із командиром, тому на його замовлення привезли обладнання для мобільного командного пункту: електроніку, плазми, "Старлінки", автомобільні рації, бо зв'язок військових - це безпека всієї країни. Також передали 3 тисячі грілок та шини", - говорить Порошенко.

Порошенко привіз у бригаду ППО на півдні дві вантажівки DAF та обладнання для мобільного командного пункту

 

Порошенко привіз у бригаду ППО на півдні дві вантажівки DAF та обладнання для мобільного командного пункту
За матеріалами: РБК-Україна
 

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