Порошенко привіз у бригаду ППО на півдні дві вантажівки DAF та обладнання для мобільного командного пункту

Пʼятий президент Петро Порошенко побував у бригаді протиповітряної оборони на південному фронті і передав бійцям обладнання для командного пункту, а також дві вантажівки DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми довгий час тримаємо зв'язок із командиром, тому на його замовлення привезли обладнання для мобільного командного пункту: електроніку, плазми, "Старлінки", автомобільні рації, бо зв'язок військових - це безпека всієї країни. Також передали 3 тисячі грілок та шини", - говорить Порошенко.







