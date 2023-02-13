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АНАЛІТИКА

Дуда озвучив перепони для постачання літаків F-16 Україні

 

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправка літаків F-16 Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів.

Про це він сказав у інтерв'ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі зазначив, що будь-яке рішення про поставку літаків має бути спільним рішенням союзників України, а не рішенням, яке може приймати якась окрема країна.

"Проблема з нашої точки зору в іншому - по-перше, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, це означає, що ми повинні прийняти спільне рішення.

Крім того, оскільки F-16 потребують обслуговування, якщо вони десь розгортаються, це стосується не лише реактивних літаків, а також технічного обслуговування. Отже, це не просто відправка кількох літаків, кілька реактивних літаків", - сказав Дуда.

Він зазначив, що відправка літаків F-16 для Польщі може стати серйозною проблемою, оскільки "у нас їх недостатньо... і нам знадобиться набагато більше".

"Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням, і це рішення нелегке для нас", - додав він.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО.
Ключові теги: Польща
 

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