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Після звернення України Словаччина почне переговори щодо МіГ-29 – прем'єр
23:28 10.02.2023 |
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер заявив, що після офіційного запиту України про отримання словацьких МіГ-29 країна може почати переговори з Європейською комісією про умови такого передання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.
На пресконференції Гегер підкреслив, що списані винищувачі МіГ-29, які Словаччина не буде використовувати, можуть врятувати життя в Україні.
Він також відповів лідеру партії Smer-SD Роберту Фіцо, який назвав передання Україні МіГ-29 неконституційним і запропонував відправити українцям ковдри. "Надсилати ковдри людям, які помирають, - це повний цинізм", - зазначив Гегер, сказавши, що політика Фіцо може відкинути Словаччину на десятиліття назад.
Виконувач обов'язків прем'єра Словаччини нагадав, що країна в обмін на військову допомогу Україні вже отримала західні танки й систему протиповітряної оборони Patriot; крім того, "в обмін на будь-яку допомогу, яку ми відправляємо в Україну, ми просимо гроші з Європейського фонду миру".
Своєю чергою словацький міністр оборони Ярослав Надь наголосив, що що захист України є національним інтересом Словаччини. І якщо Братислава передасть винищувачі Україні, то отримає певну компенсацію, матеріальну або фінансову.
Також Надь зазначив, що Фіцо "поводиться так, ніби він є агентом Російської Федерації в Словаччині, якому платить Владімір Путін", і останні два роки був "нічим іншим, як корисним ідіотом Москви в Словаччині".
Як повідомлялось, напередодні на саміті в Брюсселі президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до Гегера з проханням поставити винищувачі МіГ-29 для захисту від російської агресії.
Нагадаємо, з 1 вересня 2022 року польські винищувачі почали чергувати у повітряному просторі Словаччини згідно з домовленістю між Варшавою і Братиславою щодо захисту повітряного простору Словаччини.
Вважалося, що ця угода відкриває шлях для передачі словацьких МіГ-29 Україні, а Словаччина отримає замість них західні винищувачі F-16 - але не раніше 2024 року.
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