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USAID виділить 60 мільйонів доларів для зміцнення кібербезпеки України
23:17 10.02.2023 |
Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділять 60 млн доларів на зміцнення кібербезпеки України.
Про це повідомляє Мінцифри за підсумками зустрічі міністра Михайла Федорова із заступницею голови USAID Ізобель Коулман.
"Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю України з Агенцією США з міжнародного розвитку. Зокрема, посилення кіберзахисту та підтримку цифрової трансформації.
USAID заявили, що виділять 60 млн доларів на зміцнення кібербезпеки України. Це допоможе уряду захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Зокрема, енергетичну, телекомунікаційну та систем зберігання даних", - йдеться у повідомленні.
"USAID - надійний партнер України. Завдяки підтримці агенції ми запустили застосунок та портал Дія, а також десятки найпопулярніших послуг, які українці можуть отримати в декілька кліків.
Команда Мінцифри активно співпрацює з USAID у сфері цифрової трансформації та кібербезпеки. За підтримки агенції ми створюємо найзручніші сервіси в Дії для українців і вже ділимося досвідом зі світом. Вдячні USAID за регулярну допомогу, підтримку наших діджитал-ініціатив та посилення кіберзахисту держави", - зазначив Федоров.
2Україна співпрацює з USAID у сфері кібербезпеки з 2020 року і вже має відчутні успіхи.
Наразі агенція розширює підтримку, щоб посилити можливості України відбивати кібератаки і підтримувати цифрову трансформацію нашої країни. USAID співпрацює з Мінцифри з перших днів роботи Міністерства. 80% послуг в Дії ми запустили саме завдяки підтримці агенції. Також разом запустили Реєстр пошкодженого майна та інші антикорупційні проєкти", - додали в уряді.
Зазначається, що USAID співпрацюватиме з Новою Зеландією та Данією для зміцнення кібербезпеки України, а також підтримуватиме партнерські відносини з іншими країнами, які теж допомагають Україні.
Так, USAID сприятиме зміцненню цифрової інфраструктури, підтримуватиме приватний сектор в галузях інформаційних та комунікаційних технологій. А також допомагатиме Україні у розвитку цифрових інструментів для надання державних послуг та зменшення корупції.
Під час всесвітнього економічного форуму в Давосі USAID анонсували, що планують виділити близько 650 тисяч доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку Дія на інші країни.
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