Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і термінали Starlink

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також термінали Starlink та автомобільні шини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми знаємо, що росіяни готують потужний наступ на кількох напрямках - Лиман, Бахмут і аж до Вугледару, спроба захопити всю Донецьку область і позиції на Півдні. Тут нам треба попередити висадку десанту, і саме на морську піхоту ми дуже розраховуємо", - заявив Порошенко.