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Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і термінали Starlink
23:02 10.02.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також термінали Starlink та автомобільні шини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Ми знаємо, що росіяни готують потужний наступ на кількох напрямках - Лиман, Бахмут і аж до Вугледару, спроба захопити всю Донецьку область і позиції на Півдні. Тут нам треба попередити висадку десанту, і саме на морську піхоту ми дуже розраховуємо", - заявив Порошенко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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