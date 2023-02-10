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ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького
17:10 10.02.2023 |
Співробітники СБУ і Державного бюро розслідувань (ДБР) провели серію обшуків у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України".
Як повідомляє пресцентр СБУ, слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання.
Прізвище колишнього нардепа СБУ не називає, однак за даними УП, йдеться про Ігоря Котвіцького - одного із найближчих бізнес-партнерів ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
За даними слідства, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області.
"І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів", - наголошується у повідомленні.
У пресслужбі ДБР уточнили, що колишній нардеп за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років завдав значних збитків державі, які можуть сягати сотень мільйонів гривень.
"Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки", - зазначається у повідомленні.
За результатами обшуків виявлено та вилучено:
* чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;
* засоби зв'язку та комп'ютерну техніку;
* близько $300 тис., 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.
Наразі у рамках кримінального провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зауважимо, що Генпрокуратура ще у 2014 році оголошувала у розшук колишніх керівників НАК "Надра України", які незаконно підписали в 2012-2013 роках з керівництвом одного з ТОВ договори, які призвели до виходу держкомпанії із складу учасників спільної діяльності за договорами видобутку вуглеводнів (природного газу) на Сахалінському родовищі (Харківська обл.).
Тоді прокуратура заявляла, що внаслідок втрати контролю за видобутком газу на Сахалінському родовищі держава встратила у 2012-2013 роакх 363 млн куб. м газу загальною вартістю понад 1,27 млрд грн.
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