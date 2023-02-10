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Нові зловживання на Житомирській митниці: СБУ викрила п'ятьох головних інспекторів

17:05 10.02.2023 |

Політика

 

Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців, підозру отримали п'ять головних інспекторів митного посту, а це майже половина митників, які працювали на зміні, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, чиновники займалися махінаціями під час митного оформлення вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, що імпортуються з ЄС.

"Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, яка займається імпортом. Ця компанія надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першою реєстрацією вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов'язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

Митники, зловживаючи службовим становищем, не помічали цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів. Протиправна діяльність митників спричинила збитки державі щонайменше на 3,5 млн грн.

У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі "імпорт", а потім продаж добропорядним покупцям понад два десятки вантажних автомобілів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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