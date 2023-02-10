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Детектива БЕБ викрили на «кришуванні» грального бізнесу в Києві, – ДБР
11:41 10.02.2023 |
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки БЕБ затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві - він за хабарі прикривав гральний бізнес.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що до того ДБР розслідувало провадження щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом на території Києва. Під виглядом проведення лотереї вони відкривали нелегальні ігрові зали.
Під час слідства вийшли на детектива БЕБ, який за $1,2 тис. на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності. Раніше він працював у іншому правоохоронному органі, де саме займався протидією незаконному гральному бізнесу.
Правоохоронці затримали детектива під час отримання чергової "місячної плати" у сумі $1,2 тис.
Йому повідомлено про підозру у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Також проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об'єктів незаконних гральних закладів у Києві. Працівники ДБР вилучили багато готівки, чорнові записи, комп'ютерну техніку.
Напередодні нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомляв про затримання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Києві та Киівській області Олександра Грабчака. За даними нардепа, його піймали під час отримання хабаря за невтручання у роботу грального закладу у Києві.
Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".
Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.
У листопаді того ж року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки". Кадрове доукомплектування БЕБ досі не завершено, хоча співробітники нового органу вже періодично стають фігурантами корупційних справ. При цьому на роботу в новий орган перейшла частина колишніх працівників податкової міліції.
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