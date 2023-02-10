Фінансові новини
- |
- 10.02.23
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Переговори щодо винищувачів тривають. Але за зачиненими дверима, - прем'єр Нідерландів
09:52 10.02.2023 |
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у четвер, 9 лютого, що дискусії щодо постачання Україні західних винищувачів відбуваються "за зачиненими дверима", і відмовився дати чітку відповідь, чи відправить його країна винищувачі Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я не можу сказати, чи це колись станеться. Але це дискусії, які відбуваються за зачиненими дверима. І це не те, про що можна говорити публічно", - відповів Рютте піля зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Видання нагадує, що Нідерланди були першими серед країн, які заявили, що готові надати Україні винищувачі. До думки Рютте приєднався і президент Франції Еммануель Макрон, який під час пресконференції у Гаазі минулого місяця сказав, що "ніщо не заборонено в принципі».
"Ми не кажемо "ні". Так само раніше ми не казали "ні" іншим системам озброєння. Ми навіть дещо схильні погодитися, коли справа доходить до такого типу озброєння", - погодився Рютте.
Він повторив свою позицію, що у Нідерландів "немає табу" щодо поставки зброї, доки не буде "червоної лінії" прямого протистояння між НАТО та Росією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський зустрівся з Дудою дорогою з Брюсселя
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
|Детектива БЕБ викрили на «кришуванні» грального бізнесу в Києві, – ДБР
|Переговори щодо винищувачів тривають. Але за зачиненими дверима, - прем'єр Нідерландів
|Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями
|Європейський вояж Зеленського. Для чого він був і чим закінчився
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів