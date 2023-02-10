Фінансові новини
- |
- 10.02.23
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями
09:47 10.02.2023 |
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.
До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.
Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський зустрівся з Дудою дорогою з Брюсселя
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
|Детектива БЕБ викрили на «кришуванні» грального бізнесу в Києві, – ДБР
|Переговори щодо винищувачів тривають. Але за зачиненими дверима, - прем'єр Нідерландів
|Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями
|Європейський вояж Зеленського. Для чого він був і чим закінчився
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів