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АНАЛІТИКА

Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями

 

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.

До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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