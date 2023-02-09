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АНАЛІТИКА

Нових змін у роботі Starlink в Україні немає

22:51 09.02.2023 |

Політика, Новини IT

 

Термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні функціонують без жодних нових проблем, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Справді, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing (геозонування, обмеження в роботі при перетині дозволеного периметра - ІФ). Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink", - заявив Федоров у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення у ЗМІ з посиланням на президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що компанія обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для управління безпілотниками.

Віцепрем'єр зазначив, що Starlink допомагають рятувати тисячі життів. "Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки супутниковому зв'язку. По всій країні розгорнуто тисячі Пунктів незламності з терміналами Starlink", - зазначив глава Мінцифри.

Федоров наголосив, що власник SpaceX Ілон Маск - один із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України. "Внесок компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більш ніж $100 млн. Сподіваємось на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", - заявив віцепрем'єр.

Він також повідомив, що Україна сьогодні отримала перші кілька тисяч Starlink у рамках нової партії із 10 тис. терміналів від уряду Німеччини.

Як передають західні ЗМІ, Шотвелл стверджує, що українські військові використовували супутниковий інтернет для управління БПЛА, виходячи за рамки угоди компанії з урядом України, згідно з якою контракт призначений лише для гуманітарних цілей.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію з обмеженням використання Starlink для Збройних сил України, заявив, що керівництву SpaceX бажано обрати на чиїй вона стороні - України та права на вільне життя, і тоді вони не вигадують, як нашкодити; або на боці Росії та її "права" на вбивства, захоплення територій.

Минулої осені у ЗМІ вже з'являлися повідомлення, що SpaceX обмежував роботу Starlink українських військових у зоні активних бойових дій. За наявними даними, це, зокрема, було пов'язано з geofencing на звільнених територіях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: SpaceX
 

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