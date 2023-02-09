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У ЄС заявили, що поки що ніхто не обіцяв Зеленському надати винищувачі
18:35 09.02.2023 |
Ніхто з європейських лідерів поки що не давав обіцянку передати Україні винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Вloomberg.
За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувач.
Попередньо, очікувалося, що президент України, перед від'їздом, зустрінеться з невеликими групами європейських лідерів у четвер вдень. Кожна зустріч триватиме до 30 хвилин.
За матеріалами:
РБК-Україна
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