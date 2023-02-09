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Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт
09:56 09.02.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку термінали Starlink, радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Ми спеціально закупаємо зараз саме для артилерійських підрозділів, для розвідувальних, бо маніпулятори цінні. У нас зараз черга на DAFи вишикувалась. Ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має зірвати наступ армії російської. І сьогодні кожен має зробити все, що можна, щоб якнайшвидше поставити в війська все необхідне", - наголосив Порошенко.
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