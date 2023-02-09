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Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку

 

Міністерство фінансів закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключити росію з організації та внести її в чорний список.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час дискусії "Як протидіяти загрозам росії глобальній фінансовій безпеці", повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Агресивним вторгненням в Україну, токсичною підтримкою корупції та задокументованим фінансуванням тероризму путінська росія висміює заснований на правилах міжнародний порядок", - зазначив Марченко.

Для того щоб захистити та зміцнити глобальну фінансову систему у довгостроковій перспективі, міністр фінансів закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключити росію з організації та внести її в чорний список.

"Це, мабуть, найефективніший інструмент для обмеження доступу терористів до світової економіки, оскільки він змушує всі держави застосовувати посилену перевірку до будь-яких транзакцій, пов'язаних з фінансовою системою юрисдикції, внесеної до чорного списку. Це значно підвищить вартість ведення бізнесу з росією і фактично позбавить путіна можливості фінансувати незаконну агресивну війну", - зазначив Марченко.

Як зазначили в Мінфіні, цього місяця члени FATF зберуться в Парижі, щоб розглянути подальші заходи проти росії у символічну дату - рівно через рік після російського вторгнення в Україну. Міністерство фінансів спільно з Держфінмоніторингом системно вживають заходів з метою ізоляції росії у сфері фінансового моніторингу та закликають інші держави надати допомогу в цьому процесі і підтримати остаточне виключення росії з FATF та включення її до чорного списку.

Як повідомляв Укрінформ, FATF у зв'язку з воєнними діями рф проти України припинила участь росії в усіх керівних органах організації та усунула її від будь-яких управлінських рішень. FATF є міжнародною організацією зі штаб-квартирою у Парижі, її мета - розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. росія приєдналася до FATF у 2003 році.
Ключові теги: Росія
 

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