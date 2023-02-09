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АНАЛІТИКА

БЕБ викрило схему легалізації викраденої готівки на окупованих територіях

09:42 09.02.2023 |

Політика

БЕБ викрило схему легалізації викраденої готівки на окупованих територіях

 

Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки викрило багатомільйонну схему легалізації викраденої готівки на окупованих територіях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася. Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.

Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки іноземних суб'єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. Згодом їх скерують на потреби армії.
 

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