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Комісія з відбору директора НАБУ виключила 2-го у рейтингу кандидата – детектива-військового, який розслідував справу щодо Татарова
08:57 09.02.2023 |
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидата Руслана Габрієляна, який обіймав 2-ге місце у рейтингу, через брак 5-річного керівного досвіду. Таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).
Сам кандидат вважає, що такий досвід у нього є. Руслан Габрієлян - доброволець-військовий, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.
6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України «Про НАБУ» щодо його 5-річного керівного досвіду - це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів.
Офіс генерального прокурора на прохання конкурсної комісії поінформував, що не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме - «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».
Сам Габрієлян пояснив у коментарі «Схемам», чому з цим не погоджується.
«Відповідно до функціональних обов'язків прокурора відділу прокуратури Південного регіону, за мною закріплювалися дві прокуратури за напрямком моєї діяльності: перша - це Дніпропетровська, друга - Запорізька. Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж. Я дуже засмучений щодо припинення участі, але оскаржувати це рішення не буду» - сказав він.
Водночас, кандидат просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону і витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу. Але голова конкурсної комісії, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко заявив, що, на його думку, «у комісії наявна вся інформація».
Габрієлян був добровільно мобілізований під час повномасштабного вторгнення Росії, а до цього працював керівником відділу детективів НАБУ. Зокрема, Габрієлян був в групі детективів, які вели справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову вручили підозру у хабарництві, але в Офісі президента висловили сумнів у тому, що «повідомили про підозру легітимним чином».
Від Офісу генпрокурора, який надавав відповідь щодо керівного стажу Габрієляна, у конкурсі беруть участь щонайменше двоє кандидатів: начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов (в рейтингу він на 20-му місці) та прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ОГП Олег Опішняк (в рейтингу він на 16-му місці).
Перше місце у рейтингу обіймає Руслан Кравченко, керівник Бучанської окружної прокуратури Київської області.
Станом на 7 лютого участь у конкурсі на посаду директора НАБУ бере 21 кандидат.
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