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Підтримка України для деокупації та оборони змінюється разом з еволюцією війни, - Блінкен
23:09 08.02.2023 |
США та інші союзники змінюють свою допомогу Україні відповідно до того, як еволюціонує характер війни та агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Як ми вже говорили протягом усього цього процесу (повномасштабної війни - ред.), на кожному його етапі ми дуже тісно співпрацюватимемо з українцями та з іншими союзниками, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самооборони та продовження повернення територій, захоплених російськими військами. У міру того, як характер конфлікту та агресії змінювався, змінювалася і підтримка, яку ми надавали", - заявив Блінкен, відповідаючи на питання про позицію його держави щодо передачі винищувачів.
Він нагадав, що Україна отримувала військову допомогу від США до повномасштабного вторгнення. Нині ж союзники, зокрема Німеччина та інші країни Європи, вирішили надати танки.
"Це процес, що розвивається, і ми продовжуватимемо робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні і що може бути використане найбільш ефективно. Ми робитимемо це в тісній консультації з Україною і, звичайно, з нашими партнерами", - додав держсекретар.
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