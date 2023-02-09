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АНАЛІТИКА

Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити

 

На тлі сьогоднішнього візиту президента України Володимира Зеленського в Британію і заяв прем'єра Ріші Сунака про переговори щодо постачання винищувачів, позиція США з цього приводу не змінилася. Пентагону поки що нічого оголосити в контексті можливих поставок літаків Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Патріка Райдера.

"Що стосується винищувачів, мені поки що нічого оголосити з цього приводу сьогодні", - сказав Райдер.

Він додав, що Вашингтон у координації зі своїми союзниками та партнерами регулярно проводить оцінку актуальних потреб України у сфері оборони.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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