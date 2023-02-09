Фінансові новини
- |
- 09.02.23
- |
- 02:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія почне підготовку українських пілотів на західних винищувачах – прем'єр
22:46 08.02.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Маю приємність оголосити, що сьогодні ми домовились, що розширимо нашу тренувальну програму - програму, яка вже підготувала 10 тисяч військових лише за останні пів року - на військово-морські сили й пілотів винищувачів, аби забезпечити, щоб Збройні Сили України мали здатність захищати свою державу в прийдешні покоління", - сказав Сунак на пресконференції з Володимиром Зеленським у Британії.
Нагадаємо, в середу президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.
Там він виступив перед депутатами британського парламенту й зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Крім того, Зеленський та Сунак прибули на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.
За підсумками візиту прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні
|Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці
|НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
|«Люди в мундирах». Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підтримка України для деокупації та оборони змінюється разом з еволюцією війни, - Блінкен
|Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити
|Британія почне підготовку українських пілотів на західних винищувачах – прем'єр
|Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні
|Міністр оборони Німеччини анонсував «танковий саміт» країн, які передають Україні Leopard
|Україна та Росія будуть головними темами саміту ЄС
|Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні понад $400 млн
Бізнес
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет