Фінансові новини
- |
- 09.02.23
- |
- 02:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні понад $400 млн
22:18 08.02.2023 |
Шведський парламент - Риксдаг - у середу підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).
Про це повідомляє "Європейська правда".
Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90.
Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого.
Нагадаємо, що цей пакет військової допомоги було анонсовано урядом Швеції ще в середині січня. Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні.
Відомо, що ця допомога складається з трьох частин, і одна з них буде відведена самохідним артилерійським установкам Archer - для їхнього передання потрібна додаткова підготовка. Шведський прем'єр Ульф Крістерссон доручив провести таку підготовку.
Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року без урахування останнього пакета вже перевищив 900 мільйонів євро, з них понад 570 мільйонів євро - військова підтримка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні
|Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці
|НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
|«Люди в мундирах». Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підтримка України для деокупації та оборони змінюється разом з еволюцією війни, - Блінкен
|Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити
|Британія почне підготовку українських пілотів на західних винищувачах – прем'єр
|Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні
|Міністр оборони Німеччини анонсував «танковий саміт» країн, які передають Україні Leopard
|Україна та Росія будуть головними темами саміту ЄС
|Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні понад $400 млн
Бізнес
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет