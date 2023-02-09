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АНАЛІТИКА

Португалія надішле Україні три танки Leopard 2 у березні

 

Португалія ремонтує деякі зі своїх танків Leopard 2 і наступного місяця відправить три з них до України. Про це у середу, 8 лютого, заявив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта.

Раніше він говорив, що Португалія веде перемовини з Німеччиною щодо отримання деталей, необхідних для ремонту неробочих танків "Леопард", які перебувають на озброєнні країни.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення і технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, зможемо відправити три з них у березні", - цитує його слова в парламенті агенція Reuters.

Минулого місяця очільник португальських збройних сил адмірал Антоніо Сільва Рібейро заявляв, що Португалія має 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них знаходяться в неробочому стані.

Перший батальйон "Леопардів" може бути в Україні у березні

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час сьогоднішнього візиту до Польщі заявив, що західні партнери можуть поставити перший батальйон німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну протягом березня-квітня. За його словами, батальйон налічуватиме приблизно 31 танк.

Напередодні під час візиту до Києва Пісторіус повідомив, що українські військові вже відбули до Німеччини, де незабаром почнуть навчання на Leopard 2.

"Леопарди" для України

Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що ФРН надасть Україні 14 сучасних бойових танків Leopard 2 для захисту від агресії Росії, а також дозволить їхній реекспорт. Після цього ці танки Україні пообіцяли Польща (14 одиниць), Канада (чотири) та Іспанія (від чотирьох до шести). Перший канадський "Леопард" днями вже прибув до Польщі.

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін погодив передачу Україні ще й старіших моделей Leopard 1. Німеччина схвалила експорт до України 178 танків цієї моделі, після чого міністри оборони ФРН, Данії та Нідерландів заявили, що нададуть Україні щонайменше 100 відремонтованих старих "Леопардів". Їх мають викупити "безпосередньо у німецької промисловості", а поставка має відбутися "протягом найближчих місяців".

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", в рамках якої пообіцяли Україні не тільки німецькі "Леопарди", але й низку інших західних бойових танків.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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