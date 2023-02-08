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АНАЛІТИКА

Пісторіус: Перші «Леопарди» будуть в Україні в березні

 

Терміни постачання танків Leopard в Україну "дуже різні", повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час спілкування в Києві з кореспондентами DW, телеканалу Sat 1 та інших німецьких медіакомпаній ввечері у вівторок, 7 лютого. "Наші танки Leopard-2 A6 будуть тут наприкінці березня. Інші - незабаром після цього. Танки Leopard-1 A5 надходять не з наших запасів. Це запаси (оборонної. - Ред.) промисловості, які зараз викуповують і технічно готують (до відправки в Україну. - Ред.) інші країни разом із Німеччиною. Тож безпосередньо вплинути на цей процес ми не можемо", - пояснив він, додавши, що на те, щоб зібрати 80-100 таких танків, "підуть місяці".

Раніше того ж дня міністерство оборони ФРН повідомило, що уряд Німеччини видав німецьким компаніям дозвіл на експорт до України до 178 основних бойових танків Leopard-1 А5 із промислових запасів.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде німецька промисловість збільшувати обсяги виробництва, щоб мати змогу надати Україні більше військової техніки, запчастин і боєприпасів, Пісторіус зазначив, що "з цього слід виходити". "Це завдання оборонної промисловості. Крім того, розмови, які я проводив донині, свідчать про те, що вона піде цим шляхом", - підкреслив глава німецького оборонного відомства.

Навчання українських військових у Німеччині

Коментуючи зустріч, що відбулася у вівторок з українськими військовими, які вирушили в Німеччину, щоб пройти вишкіл на танках Leopard, Пісторіус зазначив, що вони справили на нього велике враження: "З облич цих людей видно, що відбувається в них усередині, якому навантаженню вони піддаються, нещодавно повернувшись із фронту, як тисне на них пережите. Розумієте, вони зараз вирушають до Німеччини, знайомляться з танками Leopard, проходять навчання, а потім повертаються і знову йдуть на фронт. Це неймовірне навантаження. І це збільшує моє захоплення тим, що демонструють українці, і повагу до цього".

У минулому українська сторона неодноразово критикувала Берлін за стриманість у питанні схвалення поставок бойових танків до країни, що перебуває в стані війни. Судячи зі слів Пісторіуса, сьогодні ситуація виглядає інакше. "Я двічі зустрічався з моїм колегою (міністром оборони України Олексієм. - Ред.) Резніковим: на базі "Рамштайн" і сьогодні. Також я зустрівся сьогодні з президентом (України Володимиром. - Ред.) Зеленським. І в жодній із розмов із ними, як у "Рамштайн", так і сьогодні, жоден із них не зронив жодного слова критики щодо дій Німеччини. Навпаки: (у Києві. - Ред.) цінують активну діяльність Німеччини (з підтримки України. - Ред.) і дуже вдячні їй за це. Звичайно, хочуть більшого, але критики немає", - зазначив німецький міністр.

"Ми продовжуємо співпрацювати, виявляючи велику довіру по відношенню один до одного і надійність. Тому що ми, в Німеччині, як і наші партнери в Європі та за її межами, знаємо, як важливо, щоб Україна могла продовжити вести оборону", - резюмував він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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