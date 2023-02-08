Зенітки Gepard та генератори: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли дві зенітки Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

* 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів;

* 5 автомобілів для прикордонників;

* 29 електрогенераторів;

* 6 вантажівок із гаковою системою завантаження;

* 6 мобільних антенних систем

* 10 контейнерів.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

