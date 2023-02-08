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Зеленський подарував спікеру Палати громад шолом українського пілота і закликав дати літаки
16:11 08.02.2023 |
Президент Володимир Зеленський під час виступу у британському парламенті подарував спікеру Палати громад Ліндсею Гойлу шолом пілота українського винищувача.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеленського, пілот, якому він належав, є "одним з найуспішніших асів, і він один з наших королів".
На шоломі міститься напис англійською мовою: "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її".
Зеленський заявив, що пишається своїми військово-повітряними силами, але зазначив, що їм потрібні літаки для ведення війни.
Він додав, що для нього сьогодні буде "справді особливий момент", коли він зустрінеться з королем Чарльзом пізніше у середу. "У Великій Британії король - пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король", - сказав президент.
Наприкінці промови Зеленський сказав, що заздалегідь дякує Великій Британії за "потужні англійські літаки".
Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Ріші Сунак має оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.
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