Віцепрезидентка США їде до Мюнхена, де говоритиме про нову допомогу Україні, - Reuters

Віцепрезидентка США Камала Гарріс приїде до Мюнхена, де візьме участь у безпековій конференції. Візит відбудеться у період з 17 по 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили у Білому домі, в своїй промові політикиня:

* відзначить мужність українського народу;

* підтвердить міжнародну підтримку України та зобов'язання Вашингтона щодо взаємної оборони в рамках НАТО;

* окреслить шляхи подальшої допомоги нашій державі.

Окрім цього, Гарріс зустрінеться з іноземними лідерами та продовжить інтенсивну дипломатичну взаємодію із союзниками стосовно війни РФ проти України, а також щодо інших регіональних і глобальних питань.

