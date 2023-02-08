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АНАЛІТИКА

Віцепрезидентка США їде до Мюнхена, де говоритиме про нову допомогу Україні, - Reuters

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс приїде до Мюнхена, де візьме участь у безпековій конференції. Візит відбудеться у період з 17 по 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили у Білому домі, в своїй промові політикиня:

* відзначить мужність українського народу;
* підтвердить міжнародну підтримку України та зобов'язання Вашингтона щодо взаємної оборони в рамках НАТО;
* окреслить шляхи подальшої допомоги нашій державі.

Окрім цього, Гарріс зустрінеться з іноземними лідерами та продовжить інтенсивну дипломатичну взаємодію із союзниками стосовно війни РФ проти України, а також щодо інших регіональних і глобальних питань.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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