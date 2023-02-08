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Німеччина обіцяє, що її перші Leopard 2 будуть в Україні в кінці березня
22:13 07.02.2023 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва у вівторок назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", написало у Twitter міністерство оборони Німеччини.
"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2.
Крім того, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.
Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".
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