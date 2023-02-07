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АНАЛІТИКА

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації

12:28 07.02.2023 |

Політика

 

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Відповідні постанови №8419 та №8420 підтримали 348 та 344 депутатів відповідно, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Дія воєнного стану та строку мобілізації будуть продовжені з 19 лютого.

Як повідомлялося, відповідні законопроєкти президент Володимир Зеленський вніс до Ради 6 лютого.

Нагадаємо, це буде вже шосте продовження дії воєнного стану. Востаннє його продовжували на 90 діб з 21 листопада до 19 лютого.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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