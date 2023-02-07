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Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації
12:28 07.02.2023 |
Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
Відповідні постанови №8419 та №8420 підтримали 348 та 344 депутатів відповідно, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Дія воєнного стану та строку мобілізації будуть продовжені з 19 лютого.
Як повідомлялося, відповідні законопроєкти президент Володимир Зеленський вніс до Ради 6 лютого.
Нагадаємо, це буде вже шосте продовження дії воєнного стану. Востаннє його продовжували на 90 діб з 21 листопада до 19 лютого.
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