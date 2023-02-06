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Уряд Норвегії хоче виділити на допомогу Україні понад 6 млрд євро протягом 5 років
13:28 06.02.2023 |
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре хоче, щоб Стортинг (парламент) виділив Україні 75 мільярдів норвезьких крон (6,5 млрд євро) в рамках антикризового пакету протягом п'яти років.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.
Лідери Стортингу у понеділок зустрічаються для обговорення пакету допомоги. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре і міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум представляють пакет лідерам парламенту.
Він включає в себе як грошову допомогу, так і допомогу зброєю Україні, а також допомогу іншим країнам, які постраждали від наслідків війни. Пакет є результатом бюджетної угоди між правлячими партіями - Лейбористською партією та Центристською партією і SV - минулої осені.
Раніше Йонас Гар Стьоре заявив, що Норвегія збільшуватиме підтримку України за всіма напрямками.
Нагадаємо, неофіційно повідомлялося, що уряд Норвегії вивчає можливість передання Україні певної кількості бойових машин піхоти CV90.
Також Норвегія - серед країн, які пообіцяли віддати Україні частину своїх танків Leopard 2. За інформацією ЗМІ, Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків.
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