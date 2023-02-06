Фінансові новини
- |
- 06.02.23
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF
09:41 06.02.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Це - перший зразок повноцінної пересувної майстерні для зони бойових дій. З повним набором усіх необхідних інструментів. Передаємо її на випробування і строгу оцінку командуванню ДШВ. Упевнений, що випробування у бойових умовах пройде успішно, і ми разом із ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка скоро будемо передавати багато таких майстерень батальйонам логістики", - написав Порошенко.
За словами волонтерів, критична потреба армії у таких машинках вимірюється у сотнях: пересувне СТО, на шасі Leyland DAF, з багатою комплектацією приладів та інструментів - від верстатів до зварювальних напівавтоматів. З усіма мислимими та немислимими ключами та домкратами.
Нагадаємо, 15 січня Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під "антишахед".
Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Кілька комплексів такої техніки вже надійшли у війська.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» не може знайти кандидатів на посаду голови Митної служби, – Арахамія
|ДБР розслідує змову «приватівців» та Міненерго з продажу скрапленого газу на початку війни
|Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде - Арахамія
|«Я відмовився б». Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вже цього року. Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
|«Слуга народу» не може знайти кандидатів на посаду голови Митної служби, – Арахамія
|ДБР розслідує змову «приватівців» та Міненерго з продажу скрапленого газу на початку війни
|У нардепа колишньої ОПЗЖ Абрамовича забрали мандат
|Резніков підтвердив зменшення виплат військовим у тилу через брак коштів
|Уряд Норвегії хоче виділити на допомогу Україні понад 6 млрд євро протягом 5 років
Бізнес
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю