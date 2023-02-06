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АНАЛІТИКА

Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

09:41 06.02.2023 |

Політика

Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

 

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

 

"Це - перший зразок повноцінної пересувної майстерні для зони бойових дій. З повним набором усіх необхідних інструментів. Передаємо її на випробування і строгу оцінку командуванню ДШВ. Упевнений, що випробування у бойових умовах пройде успішно, і ми разом із ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка скоро будемо передавати багато таких майстерень батальйонам логістики", - написав Порошенко.

Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

 

За словами волонтерів, критична потреба армії у таких машинках вимірюється у сотнях: пересувне СТО, на шасі Leyland DAF, з багатою комплектацією приладів та інструментів - від верстатів до зварювальних напівавтоматів. З усіма мислимими та немислимими ключами та домкратами.

Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

 

Нагадаємо, 15 січня Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під "антишахед".

Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Кілька комплексів такої техніки вже надійшли у війська.

Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF
За матеріалами: РБК-Україна
 

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