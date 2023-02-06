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АНАЛІТИКА

Порошенко передав термінали Starlink і рації у нову бригаду ДШВ

09:30 06.02.2023 |

Політика

 

Пʼятий президент Петро Порошенко передав новій бригаді Десантно-штурмових військ термінали Starlink і радіостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"У нашої боротьби немає вихідних. Просто зараз формується нова бригада ДШВ. У її керівництві та складі - мої побратими та старі друзі. Це - Вальтер Шеффер, з яким ми разом в Чернівцях зробили багато корисних справ. І легендарний військовий з позивним "Батя". І я з радістю відгукнувся закрити їх потреби просто зараз", - написав Порошенко.


Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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