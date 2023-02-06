Шольц: Є «консенсус» щодо західної зброї в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що передана Україні західна зброя призначена для оборони України, а не для ударів по території РФ. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild am Sonntag (BamS), опублікованому в неділю, 5 лютого. Відповідаючи на запитання, чи існує домовленість з президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя із Заходу буде застосовуватися лише на території України, і що таким чином Росія не зазнає атак по своїй території, Шольц сказав: "Щодо цього є консенсус".

Очільник німецького уряду також відкинув побоювання, що Німеччина може бути втягнута у війну Росії проти України, поставивши українській стороні бойові танки. В інтерв'ю виданню він сказав: "Ми ретельно зважували кожну поставку зброї, тісно координували її з нашими союзниками, в першу чергу з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни".

Крім того, канцлер пояснив, що під час телефонних перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже чітко" дав зрозуміти останньому, що Росія несе повну відповідальність за війну в Україні. "Я дуже чітко даю зрозуміти Путіну, що Росія несе повну відповідальність за війну. Росія безпричинно напала на сусідню країну, щоб захопити частину України або всю країну, - зазначив Олаф Шольц. - Просто змиритися з цим ми не можемо, тому що це докорінно порушує європейський мирний порядок. Тож ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також озброєннями".

Про вступ України до ЄС: Бонусів у зв'язку з війною не буде

Торкнувшись питання про вступ України до ЄС, канцлер ФРН наголосив, що надання торік Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС - було "сильним сигналом". Утім, кожний кандидат на приєднання до спільноти "має відповідати необхідним критеріям" у таких питаннях, як правова держава, демократія, дотримання прав людини та боротьба з корупцією. На запитання щодо того, чи матиме Україна певні бонуси у зв'язку з агресивною війною проти неї, канцлер відповів: "Вимоги для вступу однакові для всіх".

Путін не погрожував Шольцу й Німеччині

На додачу Шольц заявив, що Путін не погрожував йому під час телефонних розмов. Журналістка видання нагадала про слова експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, який стверджував, що чув погрози з боку російського лідера. "Ні, Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині", - відповів Шольц, додавши, що під час телефонних розмов "абсолютно різні позиції" політиків щодо війни в Україні стали "гранично зрозумілими".

Говорячи про Путіна, Шольц також прокоментував виступ останнього в Волгограді, де очільник Кремля заявив, що Росії "знову погрожують" німецькими танками. "Його (Путіна. - Ред.) слова - частина серії безглуздих історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну". "Але ця війна не може бути виправдана нічим", - підкреслив канцлер ФРН.