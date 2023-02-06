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АНАЛІТИКА

Португалія відремонтує танки Leopard-2 перед відправкою в Україну

 

Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard-2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я знаю, скільки танків буде відправлено до України, але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав він.

За словами Кошти, Португалія працює з Німеччиною над отриманням запчастин, необхідних для ремонту танків, що вийшли з ладу, додавши, що сподівається доставити їх в Україну до кінця березня.

Адмірал Антоніу Сілва Рібейро, командувач збройних сил Португалії, заявив, що минулого місяця Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ широко повідомляли, що більшість з них несправні.

У Міноборони заявили, що не коментуватимуть "працездатність систем озброєння та техніки" з міркувань безпеки.

Київ заручився обіцянками Заходу постачати основні бойові танки, щоб допомогти відобразити повномасштабне вторгнення Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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