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Португалія відремонтує танки Leopard-2 перед відправкою в Україну
09:00 06.02.2023 |
Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard-2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.
Про це заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Я знаю, скільки танків буде відправлено до України, але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав він.
За словами Кошти, Португалія працює з Німеччиною над отриманням запчастин, необхідних для ремонту танків, що вийшли з ладу, додавши, що сподівається доставити їх в Україну до кінця березня.
Адмірал Антоніу Сілва Рібейро, командувач збройних сил Португалії, заявив, що минулого місяця Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ широко повідомляли, що більшість з них несправні.
У Міноборони заявили, що не коментуватимуть "працездатність систем озброєння та техніки" з міркувань безпеки.
Київ заручився обіцянками Заходу постачати основні бойові танки, щоб допомогти відобразити повномасштабне вторгнення Росії.
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