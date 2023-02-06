Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва, Захарченка та інших чиновників часів Януковича

Президент України Володимир Зеленський підписав документи про позбавлення громадянства екс-міністра освіти Дмитра Табачника, екс-глау адміністрації президента Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними із стовпів режиму Януковича", - написав Арахамія у телеграм-каналі.

За його словами, серед них Андрій Клюєв, Дмитро Табачник, Олександр Клименко, Віталій Захарченко, Олександр Якименко.

"Так і менш публічні люди з їхньої політичної орбіти", - додав він.

Арахамія також зазначив, що наступним кроком буде накладення на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави всього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів.

Він закликав "всіх, хто володіє інформацією про майно вказаних осіб, повідомляйте на цю адресу: [email protected]".

Як повідомлялося, Зеленський дав зрозуміти, що підписав документи про втрату українського громадянства поряд осіб.