Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що конфісковані у підсанкційного російського олігарха активи підуть на допомогу Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Міністерстві юстиції США, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Сьогодні я оголошую про те, що я санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці конфісковані активи з'явилися після того, як у квітні минулого року я оголосив про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченням в ухилянні від санкцій", - сказав Гарланд.

У червні кошти були заарештовані на американському банківському рахунку Малофєєва, проти якого Сполучені Штати оголосили санкції у квітні "за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано" російського уряду, заявив тоді Мінфін.

"З мого сьогоднішнього дозволу конфісковані кошти будуть передані Державному департаменту для підтримки народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах", - додав генеральний прокурор.

У четвер повідомлялося, що Окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать Малофєєву.

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.