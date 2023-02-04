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ФРН просить Швецію надати Києву ракети до IRIS-T - Bloomberg
23:17 03.02.2023 |
Німеччина та Швеція ведуть перемовини щодо нового пакету обзроєнь, в якому Стокгольм може передати Україні ракети та пускові установки для німецьких зенітних ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T, повідомила у п'ятницю, 3 лютого, агенція Bloomberg
з посиланням на поінформовані джерела.
Зокрема, за словами співрозмовників видання, Німеччина звернулася до Швеції із проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T. Ці переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можна використовувати для цих німецьких систем, зазначили співрозмовники видання. За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану щодо відправки Україні ще трьох IRIS-T.
Водночас, ані в міністерстві оборони Швеції, ні в міноборони Німеччини цю інформацію поки не прокоментували, зазначає видання.
Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98.
Україна вже використовує IRIS-T
Україна отримала від Німеччини першу систему IRIS-T в жовтні 2022 року. Ще три системи IRIS-T Берлін обіцяє поставити Києву у 2023 році, оскільки їх ще виробляють.
Цей комплекс є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН - його поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер. Він призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.
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