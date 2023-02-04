Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФРН просить Швецію надати Києву ракети до IRIS-T - Bloomberg

ФРН просить Швецію надати Києву ракети до IRIS-T - Bloomberg

 

Німеччина та Швеція ведуть перемовини щодо нового пакету обзроєнь, в якому Стокгольм може передати Україні ракети та пускові установки для німецьких зенітних ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T, повідомила у п'ятницю, 3 лютого, агенція Bloomberg

з посиланням на поінформовані джерела.

Зокрема, за словами співрозмовників видання, Німеччина звернулася до Швеції із проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T. Ці переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можна використовувати для цих німецьких систем, зазначили співрозмовники видання. За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану щодо відправки Україні ще трьох IRIS-T.

Водночас, ані в міністерстві оборони Швеції, ні в міноборони Німеччини цю інформацію поки не прокоментували, зазначає видання.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98.

Україна вже використовує IRIS-T

Україна отримала від Німеччини першу систему IRIS-T в жовтні 2022 року. Ще три системи IRIS-T Берлін обіцяє поставити Києву у 2023 році, оскільки їх ще виробляють.

Цей комплекс є найсучаснішою системою протиповітряної оборони ФРН - його поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер. Він призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9859
  0,1865
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7233  0,07 0,17 40,3867  0,11 0,27
EUR 42,7000  0,08 0,18 43,7460  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес