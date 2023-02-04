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ЄС передав українській армії вантажівки, позашляховики та машини швидкої допомоги
23:00 03.02.2023 |
Європейський союз передав Збройним силам України вантажівки, позашляховики та карети швидкої допомоги.
Про це написав у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".
"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення: сьогодні для ЗСУ прибули нові вантажівки підвищеної прохідності, передані Європейським фондом миру", - йдеться у повідомленні.
Україна отримала 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових, 94 авто підвищеної прохідності та 50 карет швидкої допомоги.
"І це ще не все. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - додав Боррель.
Як відомо, Боррель 2-3 лютого перебував у Києві з керівниками ЄС, для проведення консультацій з українським урядом та саміту Україна-ЄС.
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