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АНАЛІТИКА

Запорізькі нацгвардійці отримали в рамках ініціативи Ахметова 3 тисячі бронежилетів

17:40 03.02.2023 |

Політика

 

Запорізькі підрозділи Національної гвардії отримали чергову партію бронежилетів в 3 тисячі одиниць. Вони сертифіковані, мають клас захисту 4+, і витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

У групі "Метінвест" вважають, що врятоване життя одного військового - тисячі збережених життів мирних українців, тому підтримувати армію - честь для компанії.

"Допомога українському війську буде продовжуватися і надалі. Всі підрозділи - НГУ, МО та ЗСУ - будуть системно отримувати допомогу від Метінвесту в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова", - запевнив операційний директор групи Олександр Мироненко.

Також "Метінвест" поставив бійцям на передову вже 100 модульних укриттів, виготовлених із хвилястої сталі: кожне таке укриття збирається прямо на позиціях, воно здатне вмістити 30 бійців, а при заглибленні під землю на 1,5 м витримує 152-мм артилерійський обстріл.

Крім того, "Метінвест" власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 5000 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій.

Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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