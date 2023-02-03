Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії

Фінляндія приєдналася до так званої ключової групи - "core group", що працює над створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Фінляндії. "2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної задля підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії", - зазначили у відомстві, нагадавши, що зараз у її складі, крім самої України та Фінляндії, 19 країн і зовнішньополітична служба ЄС.

"Підтримка й посилення заснованого на правилах світового порядку - один з пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії. Вторгнення Росії в Україну - це кричуще порушення Хартії ООН... Воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії - найсерйозніші міжнародні злочини, що впливають на усю міжнародну спільноту та створюють загрозу для глобального миру і безпеки", - наголосили в МЗС.

У відомстві зазначили, що воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні, вже масштабно розслідуються всередині країни та по всьому світу і Фінляндія підтримує як розслідування Міжнародного кримінального суду, так і українських фахівців.

"(Але) відповідальність Росії за протиправне вторгнення в Україну та його наслідки буде неповною, якщо залишити поза фокусом злочин агресії. Фінляндія хоче допомогти Україні знайти найбільш ефективні способи притягнути винних до відповідальності", - зазначив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

У комюніке нагадали також, що винними у злочині агресії можуть бути лише особи, які за своєю посадою і становищем здійснюють контроль та можуть керувати політикою чи воєнними діями певної держави.