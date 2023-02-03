Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України

Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь, в рамках якого Стокгольм надасть Україні ракети протиповітряної оборони і пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для сумісної з IRIS-T протиракетної системи. За словами людей, знайомих з цим питанням, переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, надісланих Україні.

За словами співрозмовників, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року, після того, як перша прибула в жовтні.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T в системі Robotsystem 98, що запускаються з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему протиповітряної оборони, не уточнивши її тип.

Як пише в свою чергу Spiegel, поки що Стокгольм не хоче передавати пускові установки. Віцеканцлер Роберт Габек під час візиту до Стокгольму в четвер особисто агітував надати мобільну "пускову установку" шведського виробництва для IRIS-T-SLM. Однак цей візит, за даними видання, не став історією успіху.

Як пише Spiegel, пускова установка шведського виробництва здатна розширити радіус дії системи, вже поставленої Києву: Україна могла б захищати більші території від російських обстрілів.

Швеція отримала п'ять систем IRIS-T-SLS у 2019 році. Друга "S" в "SLS" означає меншу ("коротку") дальність дії. Як пише Spiegel, судячи з усього, країна не хоче відмовлятися від товару, який користується попитом. Можливо, також через пробуксовування процесу вступу до НАТО і через занепокоєння щодо російської реакції на поставки озброєнь.

У Міністерстві оборони Швеції повідомили, що країна ще не є членом НАТО, але знаходиться по сусідству з Росією: це завжди потрібно враховувати, коли йдеться про постачання зброї в Україну. У відомстві не захотіли коментувати конкретно питання IRIS.

Як повідомлялося, Німеччина має намір придбати для своїх збройних сил вісім зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Самі німецькі збройні сили наразі не мають такої системи, яку розробив приватний німецький виробник зброї Diehl і яка вважається однією з найсучасніших у світі.