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Зеленський у відповідь на петицію доручив Стефанчуку розглянути питання щодо позбавлення нардепів від «ОПЗЖ» мандатів
10:19 03.02.2023 |
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх нардепів колишньої ОПЗЖ, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт інтернет-представництва президента України.
Глава держави зазначив, що звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.
Президент України у відповіді на петицію також наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.
Будь-які проекти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.
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