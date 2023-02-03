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АНАЛІТИКА

У США заперечують, що пропонували Україні й РФ «мир в обмін на території»

 

У Білому домі та ЦРУ заперечують інформацію, поширену швейцарським виданням, що керівник розвідки Вільям Бьорнс у січні нібито дізнавався про готовність Києва і Москви говорити про "мир в обмін на території", а відмова розблокувала рішення союзників про танки.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні коментарі посадовців публікує Newsweek.

Заступник речника Ради з нацбезпеки при Білому домі Шон Девітт назвав опубліковану NZZ інформацію "неточною" та зазначив, що у розвідці скажуть те саме.

Посадовець Центрального розвідувального управління, який коментував Newsweek на умовах анонімності, назвав твердження про те, що Бьорнс їздив до Москви нібито з нібито пропозицією мирного плану від Білого дому, "цілковито неправдивими".

Видання взяло коментар також у заступника постпреда РФ при ООН Дмітрія Полянського. Він назвав твердження у матеріалі NZZ "цікавими" і додав, що "не може коментувати спекуляції".

Нагадаємо, швейцарське видання у матеріалі на основі коментарів німецьких джерел повідомило, що рішення західних країн все ж надати Україні танки могло настати через те, що Київ і Москва відхилили ідею припинення війни в обмін на збереження російського контролю над частиною української території. Вільяму Бьорнсу у січні нібито доручили перевірити готовність України й Росії до переговорів, і він озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві - "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.

Відмова України поступатися територіями, а Росії - відмовитись від спроб переломити хід війни нібито спонукали Байдена поступитися наполяганням німецького канцлера й схвалити постачання бойових танків Abrams Україні, розблокувавши рішення Берліна про Leopard 2.
Ключові теги: США
 

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