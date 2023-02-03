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АНАЛІТИКА

Глава ЦРУ назвав наступні півроку в Україні «критичними»

 

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс назвав наступні півроку в Україні "критичними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Журналіст телеканалу Олівія Газіс процитувала Бернса, який вважає, що Росія робить ставку на політичну втому Заходу від війни.

Крім того, Бернс заявив під час виступу у Джорджтаунському університеті, що Москва навряд чи серйозно налаштована на проведення переговорів щодо України.

Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.

За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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