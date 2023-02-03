Фінансові новини
- |
- 03.02.23
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава ЦРУ назвав наступні півроку в Україні «критичними»
09:20 03.02.2023 |
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс назвав наступні півроку в Україні "критичними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Журналіст телеканалу Олівія Газіс процитувала Бернса, який вважає, що Росія робить ставку на політичну втому Заходу від війни.
Крім того, Бернс заявив під час виступу у Джорджтаунському університеті, що Москва навряд чи серйозно налаштована на проведення переговорів щодо України.
Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.
За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони звільнило Лієва за власним бажанням, та відреагувало на інформацію про паспорт РФ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні та веде переговори про Gepard
|Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі «Єдиний ринок»
|Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн
|Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВС розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу» з добровольців – Клименко
|Зеленський у відповідь на петицію доручив Стефанчуку розглянути питання щодо позбавлення нардепів від «ОПЗЖ» мандатів
|Венеційська комісія проаналізує український закон про нацменшини без запиту з Києва
|Венеційка нарешті дасть висновок за законом про деолігархізацію, без якого гальмується рух до ЄС
|У США заперечують, що пропонували Україні й РФ «мир в обмін на території»
|Глава ЦРУ назвав наступні півроку в Україні «критичними»
|Міноборони звільнило Лієва за власним бажанням, та відреагувало на інформацію про паспорт РФ
Бізнес
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю